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«Аталанта» без Миранчука обыграла «Специю»

00:38
12 марта. «Аталанта» — «Специя» — 3:1. Фото Twitter
12 марта. «Аталанта» — «Специя» — 3:1. Фото Twitter
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«Аталанта» выиграла у «Специи» в матче 27-го тура чемпионата Италии (3:1). «Орлята» не могут выиграть уже пять встреч кряду.

Экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич, выступающий ныне за команду из Бергамо, забил два гола. Российский полузащитник Алексей Миранчук провел встречу на скамейке запасных.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

«Аталанта» — «Специя» — 3:1 (0:0)

Голы: Пашалич, 53 (1:0). Муриэль, 55 (2:0). Пашалич, 72 (3:0). Пикколи, 81 (3:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Толой, Джимсити (Ромеро, 56), Гозенс (Руджери, 90+1), Мехле, де Рон, Пашалич (Пессина, 90+2), Фройлер, Иличич (Малиновский, 66), Муриэль (Сапата, 66).

«Специя»: Зут, Эрлич, Маркицца, Исмайли (Шабо, 80), Виньяли (Акампора, 67), Риччи, Маджоре (Эстевес, 67), Лео Сена, Гьяси, Верде (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).

Предупреждения: Толой, 7. де Рон, 25.

Судья: Марини.

12 марта. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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