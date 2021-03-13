«Аталанта» без Миранчука обыграла «Специю»
«Аталанта» выиграла у «Специи» в матче 27-го тура чемпионата Италии (3:1). «Орлята» не могут выиграть уже пять встреч кряду.
Экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич, выступающий ныне за команду из Бергамо, забил два гола. Российский полузащитник Алексей Миранчук провел встречу на скамейке запасных.
Чемпионат Италии
Серия А
27-й тур
«Аталанта» — «Специя» — 3:1 (0:0)
Голы: Пашалич, 53 (1:0). Муриэль, 55 (2:0). Пашалич, 72 (3:0). Пикколи, 81 (3:1).
«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Толой, Джимсити (Ромеро, 56), Гозенс (Руджери, 90+1), Мехле, де Рон, Пашалич (Пессина, 90+2), Фройлер, Иличич (Малиновский, 66), Муриэль (Сапата, 66).
«Специя»: Зут, Эрлич, Маркицца, Исмайли (Шабо, 80), Виньяли (Акампора, 67), Риччи, Маджоре (Эстевес, 67), Лео Сена, Гьяси, Верде (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).
Предупреждения: Толой, 7. де Рон, 25.
Судья: Марини.
12 марта. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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