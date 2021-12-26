«Аталанта» согласовала с «Кальяри» аренду Ловато
«Аталанта» согласовала аренду защитника Маттео Ловато в «Кальяри».
Как сообщает журналист Николо Скира, встреча между клубами для заключения контракта должна пройти в понедельник или вторник.
Ранее сообщалось, «Кальяри» видит в 21-летнем итальянце замену Диего Годину, который покинет клуб в январе.
В сезоне-2021/22 Ловато провел 7 матчей за «Аталанту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
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