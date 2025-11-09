Футбол
9 ноября, 16:25

«Сассуоло» разгромил «Аталанту», у Берарди дубль и передача

Алина Савинова
Тарик Мухаремович, Андреа Пинамонти и Доменико Берарди.
Фото Global Look Press

«Сассуоло» на выезде одержал крупную победу над «Аталантой» в 11-м туре чемпионата Италии — 3:0.

У гостей дубль оформил Доменико Берарди, забив с игры и с пенальти. Еще один гол на счету Андреа Пинамонти, который отличился с передачи Берарди.

«Сассуоло» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Аталанта» (13 баллов) опустилась на 13-ю строчку. Команда подлила безвыигрышную серию в чемпионате Италии до семи матчей.

Следующую игру в серии А «Сассуоло» проведет 24 ноября против «Пизы», а «Аталанта» 22 ноября встретится с «Наполи».

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.
09 ноября, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:3
Сассуоло

