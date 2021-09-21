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«Аталанта» — «Сассуоло»: Миранчук не попал в стартовый состав

20:53
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«Атланта» на своем поле примет «Сассуоло» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Стал известен стартовый состав команды из Бергамо на эту встречу.

Российский полузащитник Алексей не попал в число основных игроков и начнет встречу на скамейке запасных.

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Иван Шитик все материалы автора

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