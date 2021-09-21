«Атланта» на своем поле примет «Сассуоло» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Стал известен стартовый состав команды из Бергамо на эту встречу.

Российский полузащитник Алексей не попал в число основных игроков и начнет встречу на скамейке запасных.