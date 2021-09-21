«Аталанта» — «Сассуоло»: Миранчук не попал в стартовый состав
20:53
«Атланта» на своем поле примет «Сассуоло» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Стал известен стартовый состав команды из Бергамо на эту встречу.
Российский полузащитник Алексей не попал в число основных игроков и начнет встречу на скамейке запасных.
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