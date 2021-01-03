«Аталанта» разгромила «Сассуоло». Миранчук вышел на замену на 84-й минуте

«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 5:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий Дуван Сапата, также голы на счету у полузащитника Маттео Пессины, защитника Робина Гозенса и форварда Луиса Муриэля. В составе «Сассуоло» отличился защитник Влад Кирикеш.

«Аталанта» набрала 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Аталанта» — «Сассуоло» — 5:1 (2:0)

Голы: Сапата, 11 (1:0). Пессина, 45 (2:0). Сапата, 49 (3:0). Гозенс, 57 (4:0). Муриэль, 67 (5:0). Кирикеш, 75 (5:1).

«Аталанта»: Голлини, Джимсити (Руджери, 77), Паломино, Ромеро, Хатебур, де Рон, Фройлер, Пессина (Малиновский, 63), Гозенс (Депаоли, 77), Иличич (Муриэль, 63), Сапата (Миранчук, 84).

«Сассуоло»: Консильи, Мерт Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Берарди (Распадори, 84), Локателли, Лопес (Обианг, 56), Траоре (Гараслин, 84), Бога (Бурабия, 68), Капуто (Дефрель, 56).

Предупреждения: Хатебур, 24. Ромеро, 44. Кирикеш, 51. де Рон, 80.

Судья: Мареска.

3 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».