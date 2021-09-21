«Аталанта» обыграла «Сассуоло», Миранчук остался в запасе
21 сентября 2021, 23:37
«Аталанта» победила «Сассуоло» (2:1) в матче пятого тура чемпионата Италии.
В составе хозяев отличились Робин Гозенс и Давиде Дзаппакоста. У гостей забил Доменико Берарди. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта» набрала десять очков и занимает четвертое место. У «Сассуоло» четыре очка и 13-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
5-й тур
«Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1 (2:1)
Читайте также
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю