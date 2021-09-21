«Аталанта» обыграла «Сассуоло», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» победила «Сассуоло» (2:1) в матче пятого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Робин Гозенс и Давиде Дзаппакоста. У гостей забил Доменико Берарди. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» набрала десять очков и занимает четвертое место. У «Сассуоло» четыре очка и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1 (2:1)