«Аталанта» — «Сампдория»: трансляция матча — в 16.00
В субботу, 24 октября, «Аталанта» в матче 5-го тура чемпионата Италии примет «Сампдорию». Начало встречи — в 16:00.
Ожидается, что эта встреча станет дебютной в чемпионате Италии для новичка «Аталанты» полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Игрок дебютировал за итальянский клуб в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0), выйдя на замену, и стал автором одного из голов.
Следить за матчем «Аталанта» — «Сампдория» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Сампдория»
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