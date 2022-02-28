«Аталанта» — «Сампдория»: Миранчук остался в запасе

«Аталанта» примет «Сампдорию» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Полузащитник Алексей Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на эту встречу.

23 января 26-летний россиянин получил травму в матче 23-го тура серии А против «Лацио» и на 71-минуте покинул поле.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.