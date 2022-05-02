«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук вышел на замену
Российский полузащитник Алексей Миранчук принял участие в матче 35-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Салернитаной». Он вышел на замену в середине второго тайма.
Российский хавбек начинал матч на скамейке запасных в пятый раз подряд.
В двух последних матчах — с «Венецией» (3:1) и «Торино» (4:4) 26-летний футболист так и не вышел на поле.
Всего в этом сезоне серии А Миранчук провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
2
|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Салернитана
|34
|6
|8
|20
|29-71
|25
|
19
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
20
|Венеция
|34
|5
|7
|22
|28-63
|22
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|0 : 4
|27.04
|21:15
|
Аталанта – Торино
|4 : 4
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|29
|1
|7
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