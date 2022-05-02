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2 мая, 23:02

«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук вышел на замену

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский полузащитник Алексей Миранчук принял участие в матче 35-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Салернитаной». Он вышел на замену в середине второго тайма.

Российский хавбек начинал матч на скамейке запасных в пятый раз подряд.

В двух последних матчах — с «Венецией» (3:1) и «Торино» (4:4) 26-летний футболист так и не вышел на поле.

Всего в этом сезоне серии А Миранчук провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
 2 : 1
5.05 19:00
Салернитана – Венеция
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

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И К Ж
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Болонья

 26 2 5
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 26 1 10
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