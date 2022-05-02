«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук вышел на замену

Российский полузащитник Алексей Миранчук принял участие в матче 35-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Салернитаной». Он вышел на замену в середине второго тайма.

Российский хавбек начинал матч на скамейке запасных в пятый раз подряд.

В двух последних матчах — с «Венецией» (3:1) и «Торино» (4:4) 26-летний футболист так и не вышел на поле.

Всего в этом сезоне серии А Миранчук провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.