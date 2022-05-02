«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук попал в число запасных

«Аталанта» на своем поле примет «Салернитану» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе команды из Бергамо.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Скальвини, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Бога, Сапата, Муриэль.

«Салернитана»: Сепе, Маццокки, Фасио, Дьомбер, Руджери, Дзортеа, Кулибали, Бохинен, Эдерсон, Верди, Джурич.