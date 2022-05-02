Гол Пашалича спас «Аталанту» от поражения в матче против «Салернитаны», Миранчук вышел на замену во втором тайме
«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной» в матче чемпионата Италии
«Аталанта» принимала на своем поле «Салернитану» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Причем хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену в середине второго тайма.
«Аталанта» набрала 56 очков и остается на восьмом месте в турнирной таблице.
«Салернитана» прервала серию из трех побед подряд и не смогла покинуть зоны вылета: 18-е место и 26 очков.
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|И
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|П
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|О
|
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|4
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|77
|
2
|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
|Лацио
|35
|17
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|10
|70-53
|59
|
7
|Фиорентина
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|17
|5
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|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
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|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Салернитана
|34
|6
|8
|20
|29-71
|25
|
19
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
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|
20
|Венеция
|34
|5
|7
|22
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|22
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|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|0 : 4
|27.04
|21:15
|
Аталанта – Торино
|4 : 4
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
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|Г
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|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
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|10
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Кельвен Амиан
Специя
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