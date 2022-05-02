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2 мая, 23:37

Гол Пашалича спас «Аталанту» от поражения в матче против «Салернитаны», Миранчук вышел на замену во втором тайме

«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной» в матче чемпионата Италии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 мая. «Аталанта» — «Салернитана» — 1:1.
Фото ФК «Аталанта».

«Аталанта» принимала на своем поле «Салернитану» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену в середине второго тайма.

«Аталанта» набрала 56 очков и остается на восьмом месте в турнирной таблице.

«Салернитана» прервала серию из трех побед подряд и не смогла покинуть зоны вылета: 18-е место и 26 очков.

Италия. Серия А. 35-й тур
02 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Салернитана
Голы
Де Лоренцо, 27 (0:1), Пашалич, 88 (1:1)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал (Джимсити, 46) Хатебур (Мехле, 54) Скальвини (Пашалич, 46) Дзаппакоста Фройлер де Рон Муриэль (Малиновский, 76) Бога Сапата (Миранчук, 54)
Салернитана
Сепе Руджери (Гальоло, 67) Фасио Дьембер Маццокки (Дрэгушин, 85) Эдерсон (Кастанос, 85) Бохинен Кулибали Зортеа Верди (Муссе, 85) Джурич (Бонаццоли, 78)
Предупреждения
Паломино 38’, Мерих Демирал 38’, Фройлер 90’  -  Джурич 38’, Верди 55’
Судьи
Гвида (Италия)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
Алексей Миранчук
Марио Пашалич
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук вышел на замену
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1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
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 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
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 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
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 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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6.01 14:30
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
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