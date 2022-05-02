Гол Пашалича спас «Аталанту» от поражения в матче против «Салернитаны», Миранчук вышел на замену во втором тайме

«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной» в матче чемпионата Италии

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«Аталанта» принимала на своем поле «Салернитану» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену в середине второго тайма.

«Аталанта» набрала 56 очков и остается на восьмом месте в турнирной таблице.

«Салернитана» прервала серию из трех побед подряд и не смогла покинуть зоны вылета: 18-е место и 26 очков.