«Аталанта» — «Рома»: стартовые составы. Миранчук остался в запасе
19:06
«Аталанта» примет «Рому» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в числе запасных.
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Ромеро, Джимсити, Гозенс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пессина, Малиновский, Сапата.
Запасные: Спортиелло, Росси, Паломино, Мохика, Депаоли, Сутало, Миранчук, Джабуаа, Иличич, Траоре, Муриэль, Ламмерс.
«Рома»: Миранте, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Пеллегрини, Верету, Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко.
Запасные: П.Лопес, Фарелли, Жезус, Кристанте, Кумбулла, Фасио, Б.Перес, Калафьори, Диавара, Вильяр, К.Перес, Майораль.
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