«Аталанта» примет «Рому» в матче 36-го тура итальянской серии А в понедельник, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, начало — в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры «Аталанта» — «Рома» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

12 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Игра», трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывание и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Аталанта» с 68 очками идет на третьем месте в чемпионате Италии, «Рома» с 63 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Встреча соперников в первом круге завершилась победой команды из Бергамо со счетом 2:0.