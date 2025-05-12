«Аталанта» — «Рома»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Аталанта» примет «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии
«Аталанта» примет «Рому» в матче 36-го тура итальянской серии А в понедельник, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, начало — в 21.45 по московскому времени.
Основные события игры «Аталанта» — «Рома» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Игра», трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывание и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Аталанта» с 68 очками идет на третьем месте в чемпионате Италии, «Рома» с 63 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Встреча соперников в первом круге завершилась победой команды из Бергамо со счетом 2:0.
Положение команд
