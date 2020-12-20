«Аталанта» обыграла «Рому», Миранчук вышел на замену

«Аталанта» победила «Рому» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей забивали Дуван Сапата, Робин Гозенс, Луис Муриэль и Йосип Иличич. У римлян отличился Эдин Джеко.

Российский полузащитник бергамского клуба Алексей Миранчук вышел на замену на 81-й минуте. Он заменил Руслана Малиновского.

«Аталанта» набрала 21 очко и занимает седьмое место. У «Ромы» 24 очка и четвертая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Аталанта» — «Рома» — 4:1 (0:1)

Голы: Джеко, 3 (0:1). Сапата, 59 (1:1). Гозенс, 70 (2:1). Муриэль, 72 (3:1). Иличич, 85 (4:1).

«Аталанта»: Голлини, Ромеро (Паломино, 46), Джимсити, Толой, Хатебур, Пессина (Иличич, 46), де Рон, Малиновский (Миранчук, 81), Фройлер, Гозенс (Мохика, 89), Сапата (Муриэль, 71).

«Рома»: Миранте, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 66), Пеллегрини (Вильяр, 81), Верету (Перес, 81), Джеко, Мхитарян, Педро (Кристанте, 73).

Предупреждения: Пеллегрини, 35. Малиновский, 37. Ромеро, 39. Миранте, 57. Манчини, 64.

Судья: Ди Белло.

20 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».