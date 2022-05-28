«Аталанта» рассталась со спортивным директором Сартори

«Аталанта» прекратила сотрудничество со спортивным директором Джованни Сартори, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что решение расстаться было обоюдным: после 8 лет сотрудничества стороны решили «искать новые способы развиваться и расти дальше».

При Сартори, который пришел в клуб из Бергамо в августе 2014 года, команда трижды становилась бронзовым призером серии А и дважды выходила в финал Кубка Италии.

При Сартори в «Аталанту» также перешел российский полузащитник Алексей Миранчук.