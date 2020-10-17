«Аталанта» пропускала голы, которые могла избежать». Гасперини — о поражении от «Наполи»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:4).
— Мало чем можно объяснить такой результат, «Наполи» провел первую половину на высоком уровне, наш уровень был низким, — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia. — Разрыв был значительным. Мы пропускали голы, которые могли избежать.
Это тревожный сигнал во всех отношениях: технических, тактических и спортивных. Мы были довольно разочарованы во всех аспектах, даже в середине поля у нас были проблемы, и у нас возникли проблемы с длинными передачами с их стороны.
Я никогда не говорил, что мы претенденты на титул, мы должны играть и смотреть, на что мы способны. Есть игры, подобные сегодняшней, где вы сталкиваетесь с сильными атакующими силами, и если вы можете сдержать их, вы создаете условия для победы. Если вы пропустите три мяча, как мы, вы все поставите под угрозу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.