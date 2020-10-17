Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» пропускала голы, которые могла избежать». Гасперини — о поражении от «Наполи»

19:42
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:4).

— Мало чем можно объяснить такой результат, «Наполи» провел первую половину на высоком уровне, наш уровень был низким, — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia. — Разрыв был значительным. Мы пропускали голы, которые могли избежать.

Это тревожный сигнал во всех отношениях: технических, тактических и спортивных. Мы были довольно разочарованы во всех аспектах, даже в середине поля у нас были проблемы, и у нас возникли проблемы с длинными передачами с их стороны.

Я никогда не говорил, что мы претенденты на титул, мы должны играть и смотреть, на что мы способны. Есть игры, подобные сегодняшней, где вы сталкиваетесь с сильными атакующими силами, и если вы можете сдержать их, вы создаете условия для победы. Если вы пропустите три мяча, как мы, вы все поставите под угрозу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир