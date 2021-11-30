«Аталанта» продлит контракт с Гасперини
22:49
«Аталанта» согласовала условия нового контракта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. С ним будет заключено соглашение до 2024 года с опцией продления еще на сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что это пятое продление контракта между сторонами после исторического попадания в Лигу чемпионов в 2019 году.
63-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.
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