«Аталанта» признана командой года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

Спортивное издание La Gazzetta dello Sport выбрала лучших в Италии за 2020 год.

Лучшей командой года стала «Аталанта», которая по итогам сезона-2019/20 заняла третье место в серии А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В текущем сезоне команда из Бергамо вышла в плей-офф ЛЧ во второй раз подряд.

За «Аталанту» с лета 2020 года выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.