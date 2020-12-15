«Аталанта» признана командой года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport
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Спортивное издание La Gazzetta dello Sport выбрала лучших в Италии за 2020 год.
Лучшей командой года стала «Аталанта», которая по итогам сезона-2019/20 заняла третье место в серии А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В текущем сезоне команда из Бергамо вышла в плей-офф ЛЧ во второй раз подряд.
За «Аталанту» с лета 2020 года выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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