«Аталанта» представила три комплекта формы на новый сезон
13:50
«Аталанта» представила три комплекта формы, в которых клуб будет выступать в сезоне-2020/21.
Основными цветами бергамасков останутся черные и синие, второй комплект — белый с черными и синими вставками, а третий — голубой.
В прошлом сезоне серии А «Аталанта» заняла третье место и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно новичком клуба стал российский полузащитник Алексей Миранчук, контракт с которым подписан на пять лет.
? ??? ??? ??? kit 2020/21 ?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
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Le nostre nuove maglie gara @SerieA e #CoppaItalia by @JomaItalia!
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