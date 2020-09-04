«Аталанта» представила три комплекта формы на новый сезон

«Аталанта» представила три комплекта формы, в которых клуб будет выступать в сезоне-2020/21.

Основными цветами бергамасков останутся черные и синие, второй комплект — белый с черными и синими вставками, а третий — голубой.

В прошлом сезоне серии А «Аталанта» заняла третье место и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно новичком клуба стал российский полузащитник Алексей Миранчук, контракт с которым подписан на пять лет.