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«Аталанта» представила три комплекта формы на новый сезон

13:50
Форма «Аталанты» на сезон-2020/21.
Форма «Аталанты» на сезон-2020/21.
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«Аталанта» представила три комплекта формы, в которых клуб будет выступать в сезоне-2020/21.

Основными цветами бергамасков останутся черные и синие, второй комплект — белый с черными и синими вставками, а третий — голубой.

В прошлом сезоне серии А «Аталанта» заняла третье место и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно новичком клуба стал российский полузащитник Алексей Миранчук, контракт с которым подписан на пять лет.

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