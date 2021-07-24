«Аталанта» предлагает за Демирала 30 миллионов евро

Защитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Турции Мерих Демирал может перейти в «Аталанту».

Команда из Бергамо предлагает за 23-летнего игрока 25 миллионов евро и еще 5 прописать в качестве бонусов, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Туринцы хотят получить за футболиста не меньше 35-40 миллионов. Новая встреча представителей клубов намечена на следующую неделю.

Мерих Демирал перебрался в стан туринцев в 2019 году из итальянского «Сассуоло» и за два сезона принял участие в 21 матче, однажды отличившись забитым мячом.

На чемпионате Европы футболист принял участие во всех трех матчах сборной Турции, занявшей в своей группе последнее место, отметился автоголом, который стал первым забитым мячом на всем турнире.