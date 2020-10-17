«Аталанта» поздравила Миранчука с 25-летием. Сегодня игрок может дебютировать за команду
«Аталанта» поздравила полузащитника команды, Алексея Миранчука, с 25-летием.
«Поздравляем с первым днем рождения в составе «нерадзурри», Алексей», — говорится в публикации в официальном аккаунте клуба в Instagram.
Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что Миранчук будет включен в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи», который состоится сегодня, 17 октября (начало — в 16.00 мск).
Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года из «Локомотива». 24-летний футболист заработал повреждение бедра, выступая за железнодорожников, и еще ни разу не появлялся на поле в составе новой команды. Сообщалось, что хавбек вернется в строй после октябрьской паузы на матчи сборных.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.