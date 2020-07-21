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«Аталанта» повторила рекорд чемпионата Италии по количеству голов

23:43
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«Аталанта» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии обыграла «Болонью» — 1:0. Команда из Бергамо забила 95-й гол в сезоне, что является повторением рекорда «Фиорентины» в сезоне-1958/59. «Аталанте» осталось провести еще три матча в серии А.

«Аталанта» набрала 74 очка, что является новым рекордом в истории клуба. Она вышла на второе место в турнирной таблице, опередив «Интер» (72). Миланцы провели на матч меньше.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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