«Аталанта» попросила «Манчестер Юнайтед» отложить трансфер Диалло

«Аталанта» попросила «Манчестер Юнайтед» отложить отъезд нападающего Амада Диалло в Англию.

После после победы над «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии (2:1) главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что Диалло получил разрешение на работу в Англии и готов присоединиться к его команде.

Однако в последний момент «Аталанта» попросила «красных дьяволов» пересмотреть свое решение и разрешить 18-летнему ивуарийцу задержаться в Италии до конца сезона.

«Мне он очень нравится, ему 18 лет, и я бы хотел сохранить его до июня. Но это, конечно, зависит от его клуба», — цитирует главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини Goal.