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1 июня 2025, 19:45

«Аталанта» подтвердила уход Гасперини с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джан Пьеро Гасперини.
Фото AFP

«Аталанта» подтвердила, что Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера команды.

31 мая 67-летний специалист объявил об уходе из клуба.

«Дорогой Мистер, у нас была замечательная история, уникальная в мире футбола. Девять исключительных лет, в течение которых мы добились выдающихся результатов в Италии и Европе.

Мы никогда не сможем отблагодарить его за эмоции, которые он нам подарил, и за радость, которую мы вместе подарили Бергамо и нашим болельщикам, выходя за все рамки мыслимого.

После стольких лет, проведенных вместе, мы сочли необходимым уважать его готовность искать новый вызов, прекрасно зная, что наши отношения никогда не разорвутся, а взаимное уважение никогда не сойдет на нет.

Навсегда спасибо, Мистер!» — говорится в сообщении.

Итальянский специалист возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 Гасперини привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.

В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А. По информации итальянских СМИ, Гасперини станет главным тренером «Ромы».

Джан Пьеро Гасперини.И все-таки не Клопп: Гасперини — новый главный тренер «Ромы»

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Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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