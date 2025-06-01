«Аталанта» подтвердила уход Гасперини с поста главного тренера команды

«Аталанта» подтвердила, что Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера команды.

31 мая 67-летний специалист объявил об уходе из клуба.

«Дорогой Мистер, у нас была замечательная история, уникальная в мире футбола. Девять исключительных лет, в течение которых мы добились выдающихся результатов в Италии и Европе.

Мы никогда не сможем отблагодарить его за эмоции, которые он нам подарил, и за радость, которую мы вместе подарили Бергамо и нашим болельщикам, выходя за все рамки мыслимого.

После стольких лет, проведенных вместе, мы сочли необходимым уважать его готовность искать новый вызов, прекрасно зная, что наши отношения никогда не разорвутся, а взаимное уважение никогда не сойдет на нет.

Навсегда спасибо, Мистер!» — говорится в сообщении.

Итальянский специалист возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 Гасперини привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.

В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А. По информации итальянских СМИ, Гасперини станет главным тренером «Ромы».