«Аталанта» подписала форварда «Лечче» Крстовича

«Аталанта» объявила о выкупе прав у «Лечче» на черногорского нападающего Николу Крстовича.

25-летний футболист будет выступать за команду из Бергамо под 90-м игровым номером.

Ранее СМИ сообщали, что клубы договорились о фиксированной сумме в размере 25 миллионов евро. Соглашение также предусматривает бонусы, которые могут увеличить сумму трансфера.

Крстович играл за «Лечче» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он в 38 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.