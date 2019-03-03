"Аталанта" победила "Фиорентину"

"Аталанта" обыграла "Фиорентину" в матче 26-го тура чемпионата Италии (3:1). Голами в составе клуба из Бергамо отметились хавбек Йосип Иличич, форвард Алехандро Гомес и защитник Робин Гозенс.

"Аталанта" набрала 41 очко и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. "Фиорентина" с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Аталанта" - "Фиорентина" - 3:1 (2:1)

Голы: Муриэль, 3 (0:1). Иличич, 28 (1:1). Гомес, 34 (2:1). Гозенс, 59 (3:1).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло (Паломино, 49), Джимсити, Гозенс, Кастань, Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер (Хатебур, 88), Гомес, Сапата (Пашалич, 73).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела (Витор Угу, 65), Чеккерини (Пьяца, 85), Лаурини (Дабо, 65), Миленкович, Верету, Фернандес, Муриэль, Симеоне, Кьеза.

Предупреждения: Чеккерини, 6. Мазиелло, 35. Фройлер, 41. де Рон, 69. Верету, 81. Паломино, 86.

Судья: Гвида.

03 марта. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

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