«Аталанта» перед матчем с «Интером» лишилась нескольких игроков
«Аталанта» готовится к матчу 7-го тура серии А с «Интером», который пройдет в воскресенье. Пятничную тренировку пропустили сразу четыре игрока основы: защитники Робин Гозенс, Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро, а также полузащитник Мартен Де Рон, сообщает Football Italia.
Напомним, что в составе «Аталанты» выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.