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«Аталанта» перед матчем с «Интером» лишилась нескольких игроков

22:43
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«Аталанта» готовится к матчу 7-го тура серии А с «Интером», который пройдет в воскресенье. Пятничную тренировку пропустили сразу четыре игрока основы: защитники Робин Гозенс, Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро, а также полузащитник Мартен Де Рон, сообщает Football Italia.

Напомним, что в составе «Аталанты» выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

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