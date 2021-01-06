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«Аталанта» — «Парма»: состав хозяев. Миранчук остался в запасе

16:19

Стал известен состав «Аталанты» на матч чемпионата Италии против «Пармы». Российский хавбек Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

С первых минут на поле выйдут: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рун, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Муриэль.

Запасные — Росси, Спортьелло, Мехле, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Мохика, Депаоли, Руджери, Миранчук, Сапата.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Аталанта» — «Парма»

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