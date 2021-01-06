«Аталанта» разгромила «Парму», Миранчук отыграл 25 минут

«Аталанта» разгромила «Парму» в 16-м туре чемпионата Италии — 3:0. Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 65-й минуте и не отметился результативными действиями. За «Парму» 90 минут отыграли 39-летний экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш, а также еще один бывший футболист сине-бело-голубых Эрнани.

В таблице «Аталанта» временно вышла на шестое место, обойдя «Ювентус», который позднее встретится с «Миланом».

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

«Аталанта» — «Парма» — 3:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 15 (1:0). Сапата, 49 (2:0). Гозенс, 61 (3:0).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур (Кальдара, 81), де Рон, Фройлер (Миранчук, 65), Пессина, Гозенс (Мехле, 65), Муриэль (Сапата, 46), Иличич (Малиновский, 58).

«Парма»: Сепе, Бузи, Бруну Алвеш, Валенти, Гальоло (Пеццелла, 33), Эрнани, Куртич, Сиприен, Карамо (Михайла, 10), Зом, Инглезе (Корнелиус, 46).

Предупреждения: Сиприен, 39. Пессина, 45.

Судья: Сакки.

6 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».