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«Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» по Ромеро

18:38
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«Тоттенхэм» предложил «Аталанте» 50 миллионов евро за трансфер защитника Кристиана Ромеро. Бергамаски отклонили это предложение, сообщает Tuttosport.

«Шпоры» уже согласовали условия контракта с игроком, но с его клубом пока не могут договориться.

В минувшем сезоне 23-летний центрбек сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач. Ромеро был признан лучшим защитником серии А прошлого сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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