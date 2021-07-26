«Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» по Ромеро

«Тоттенхэм» предложил «Аталанте» 50 миллионов евро за трансфер защитника Кристиана Ромеро. Бергамаски отклонили это предложение, сообщает Tuttosport.

«Шпоры» уже согласовали условия контракта с игроком, но с его клубом пока не могут договориться.

В минувшем сезоне 23-летний центрбек сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач. Ромеро был признан лучшим защитником серии А прошлого сезона.