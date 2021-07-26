«Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» по Ромеро
18:38
«Тоттенхэм» предложил «Аталанте» 50 миллионов евро за трансфер защитника Кристиана Ромеро. Бергамаски отклонили это предложение, сообщает Tuttosport.
«Шпоры» уже согласовали условия контракта с игроком, но с его клубом пока не могут договориться.
В минувшем сезоне 23-летний центрбек сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач. Ромеро был признан лучшим защитником серии А прошлого сезона.
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