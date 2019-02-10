"Аталанта" обыграла "СПАЛ", "Сампдория" уступила "Фрозиноне" в матчах 23-го тура чемпионата Италии

"Аталанта" дома одолела "СПАЛ" со счетом 2:1, "Сампдория" проиграла "Фрозиноне" (0:1).

В составе "СПАЛа" счет на 8-й минуте открыл Андреа Петанья, на что хозяева ответили голами в исполнении Йосипа Иличича и Дувана Сапаты.

Гостевую победу "Фрозиноне" над "Сампдорией" принес точный выстрел Даниэля Чофани на 25-й минуте поединка. Этот гол стал единственным в поединке.

В еще одном матче 23-го тура "Торино" одержал минимальную домашнюю победу над "Удинезе". Гол на свой счет записал Ола Эйна. У гостей пенальти на 75-й минуте не реализовал Родриго Де Пауль, а на восьмой добавленной минуте ко второму тайму красную карточку перед собой увидел Себастьен Де Майо.

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Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

"Сампдория" - "Фрозиноне" - 0:1 (0:1)

Гол: Чофани, 25.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Андерсен, Колли, Таварес, Экдаль (Сау, 74), Сапонара (Рамирес, 56), Прат, Линетти, Квальярелла, Габбьядини (Дефрель, 57).

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Дзампано, Гольданига, Майелло, Чибса, Бегетто, Кассата (Гори, 74), Чано (Тротта, 78), Чофани.

Предупреждения: Кассата, 30. Таварес, 35. Чано, 45. Габбьядини, 55. Линетти, 77. Спортьелло, 90.

Судья: Маринелли.

10 февраля. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Аталанта" - "СПАЛ" - 2:1 (0:1)

Голы: Петанья, 8 (0:1). Иличич, 57 (1:1). Сапата, 79 (2:1).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань (Гозенс, 70), Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер (Пашалич, 78), Гомес (Пессина, 90), Сапата.

"СПАЛ": Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци (Флоккари, 83), Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 72), Коста, Лаццари, Палоски, Петанья (Антенуччи, 79).

Предупреждения: Миссироли, 3. Валоти, 12. Хатебур, 13. Палоски, 29.

Судья: Масса.

10 февраля. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

"Торино" - "Удинезе" - 1:0 (1:0)

Гол: Эйна, 31.

Нереализованный пенальти: де Пауль, 75 (вратарь)

"Торино": Сиригу, Моретти, Ансальди, Джиджи, Иццо, Эйна (Де Сильвестри, 90+4), Ринкон, Лукич (Базелли, 60), Яго Фальке, Белотти, Беренгер (Мейте, 78).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана (Ингельссон, 66), Окака Чука, Д`Алессандро (Теодорчик, 90+3), де Пауль, Пуссетто (Лазанья, 68).

Предупреждения: Лукич, 37. де Пауль, 65. Джиджи, 74. Де Майо, 79. Трост-Эконг, 86.

Удаление: Де Майо, 90+8.

Судья: Гвида (Италия).

10 февраля. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.