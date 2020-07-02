«Аталанта» обыграла «Наполи» и закрепилась на четвертом месте

«Аталанта» выиграла у «Наполи» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Марио Пашалич и Робин Гозенс. Клуб из Бергамо набрал 60 очков и занимает четвертое место. У идущей пятой «Ромы» 48 очков при матче в запасе. «Наполи» на шестом месте — 45 очков.

В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Кальяри». «Наполи» примет «Рому».

Чемпионат Италии. Серия А

29-й тур

«Аталанта» — «Наполи» — 2:0 (0:0)

Голы: Пашалич, 47 (1:0). Гозенс, 55 (2:0).

«Аталанта»: Голлини, Толой (Шутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хатебур, 81), Гозенс, Кастань, де Рон, Пашалич (Тамез, 89), Фройлер, Гомес (Муриэль, 88), Сапата.

«Наполи»: Оспина (Мерет, 30), Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Лоботка, 73), Руис, Мертенс (Лосано, 57), Инсинье (Милик, 58), Политано (Кальехон, 73).

Предупреждения: Мариу Руй, 67. Толой, 88.

Судья: Довери.

2 июля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».