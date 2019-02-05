"Аталанта" обыграла "Кальяри". До зоны Лиги чемпионов - 1 очко

"Аталанта" в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла на выезде "Кальяри" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Ханс Хатебур.

Бергамцы набрали 35 очков и вышли на пятое место, догнав "Рому" и "Лацио". До четвертой строчки, которую занимает "Милан", 1 очко.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1 (0:0)

Гол: Хатебур, 50.

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Чеппителли, Фараго, Чигарини (С.Теро, 65), Бирса (Жоау Педру, 14), Падоин (Пеллегрини, 73), Ионицэ, Дейола, Паволетти.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Иличич, 61), Сапата.

Предупреждения: Пашалич, 86. Бериша, 90+4.

Судья: Валери.

4 февраля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".