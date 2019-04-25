"Аталанта" выиграла у "Фиорентины" (2:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. По сумме двух матчей клуб из Бергамо пробился в финал.

В составе победителей отличились Йосип Иличич и Алехандро Гомес. У гостей забил Луис Муриэль. В финале "Аталанта" сыграет с "Лацио".

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

"Аталанта" - "Фиорентина" - 2:1 (1:1)

Голы: Муриэль, 3 (0:1). Иличич, 14 - с пенальти (1:1). Гомес, 69 (2:1).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Джимсити, Гозенс (Пессина, 90+2), Кастань, Иличич (Манчини, 85), де Рон, Фройлер (Пашалич, 58), Гомес, Сапата.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Чеккерини, Миленкович, Бенасси (Симеоне, 79), Верету, Жерсон (Дабо, 65), Миральяс (Фернандес, 88), Муриэль, Кьеза.

Предупреждения: Чеккерини, 16. Пеццела, 73. Гозенс, 74. Миральяс, 80.

Судья: Кальварезе (Италия).

25 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

Первый матч - 3:3