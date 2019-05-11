"Аталанта" обыграла "Дженоа"

"Аталанта" переиграла "Дженоа" в матче 36-го тура чемпионата Италии – 2:1.
В составе победителей отличились Муса Барроу и Тимоти Кастань. За "Дженоа" забил Горан Пандев.
"Аталанта" набрала 65 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице серии А. Команда уступает конкурентам в борьбе за попадание в Лигу чемпионов - "Милану" и "Роме" шесть очков. "Дженоа", в активе которой 36 очков, на 16-м месте.
Чемпионат Италии
Серия А
36-й тур
"Аталанта" – "Дженоа" – 2:1 (0:0)
Голы: Барроу, 46 (1:0). Кастань, 53 (2:0). Пандев, 89 (2:1).
"Аталанта": Голлини, Паломино, Хатебур, Джимсити, Гозенс, Кастань, Иличич (Ибаньес, 89), де Рон, Пашалич (Барроу, 46. Пессина, 64), Фройлер, Сапата.
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович (Педру Перейра, 56), Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса, Лерагер (Пандев, 50), Лападула, Куаме (Санабрия, 73).
Предупреждения: Мигел Велозу, 7. Паломино, 34. Пандев, 59. Ромеро, 84.
Судья: Иррати (Италия).
11 мая. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".
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