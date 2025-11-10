«Аталанта» объявила об отставке Юрича

Хорватский специалист Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с 50-летним Юричем «Аталанту» покинул его тренерский штаб в лице Маттео Паро, Мигела Велозу, Паоло Барберо, Степана Остоича и Микеле Ореккьо.

Юрич возглавил «Аталанту» 6 июня. Всего за полтора года хорват сменил четыре команды: в прошлом сезоне он работал в «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне».

«Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не побеждает в серии А на протяжении 8 матчей подряд.