«Аталанта» объявила об отставке Юрича
Хорватский специалист Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с 50-летним Юричем «Аталанту» покинул его тренерский штаб в лице Маттео Паро, Мигела Велозу, Паоло Барберо, Степана Остоича и Микеле Ореккьо.
Юрич возглавил «Аталанту» 6 июня. Всего за полтора года хорват сменил четыре команды: в прошлом сезоне он работал в «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне».
«Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не побеждает в серии А на протяжении 8 матчей подряд.
