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Сегодня, 15:24

«Аталанта» объявила об аренде Дзаньоло

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло арендован «Аталантой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Бергамаски будут обязаны выкупить игрока при достижении определенных условий.

В минувшем сезоне Дзаньоло на правах аренды играл за «Астон Виллу». Он провел 39 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 12 желтых карточек.

ФК Аталанта
ФК Галатасарай
Николо Дзаньоло
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