«Аталанта» объявила об аренде Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло арендован «Аталантой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Бергамаски будут обязаны выкупить игрока при достижении определенных условий.

В минувшем сезоне Дзаньоло на правах аренды играл за «Астон Виллу». Он провел 39 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 12 желтых карточек.