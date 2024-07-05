«Аталанта» объявила об аренде Дзаньоло
Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло арендован «Аталантой», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 25-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Бергамаски будут обязаны выкупить игрока при достижении определенных условий.
В минувшем сезоне Дзаньоло на правах аренды играл за «Астон Виллу». Он провел 39 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 12 желтых карточек.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Дженоа
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12
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13
|Верона
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
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Ювентус – Комо
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Парма – Фиорентина
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Верона – Наполи
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