«Аталанта» объявила о переходе защитника «Генка» Йоакима Меле

#Atalanta comunica di aver raggiunto con il @KRCGenkofficial un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Joakim #M?hle.



Atalanta B.C. announce to have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Joakim M?hle.#GoAtalantaGohttps://t.co/INFON6bLUj