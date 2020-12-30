Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» объявила о переходе защитника «Генка» Йоакима Меле

17:38
Теги:

«Аталанта» на официальном сайте объявила о трансфере защитника «Генка» Йоакима Меле.

23-летний футболист уже присоединился к команде из Бергамо и прошел медицинское обследование. Официально сделка будет оформлена в день открытия трансферного окна — 4 января.

Сообщается, что «Аталанта» потратит на трансфер датчанина около 11 миллионов евро.

В «Генке» защитник выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир