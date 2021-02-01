«Аталанта» объявила о переходе Коваленко

«Аталанта» в своих соцсетях поприветствовала украинского полузащитника Виктора Коваленко.

В понедельник, 1 февраля, 24-летний хавбек перешел в итальянский клуб из «Шахтера». Срок соглашения не сообщается.

Коваленко в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Шахтер» и забил 4 мяча.

За «Аталанту» также выступают россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.