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«Аталанта» объявила о переходе Коваленко

16:39
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«Аталанта» в своих соцсетях поприветствовала украинского полузащитника Виктора Коваленко.

В понедельник, 1 февраля, 24-летний хавбек перешел в итальянский клуб из «Шахтера». Срок соглашения не сообщается.

Коваленко в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Шахтер» и забил 4 мяча.

За «Аталанту» также выступают россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.

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