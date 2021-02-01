«Аталанта» объявила о переходе Коваленко
16:39
«Аталанта» в своих соцсетях поприветствовала украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Viktor #Kovalenko ? un nuovo giocatore dell'#Atalanta! ?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Benvenuto Viktor! ??
Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player! ??
ласкаво просимо Віктор! ???
?#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/zWf69L3N8V
В понедельник, 1 февраля, 24-летний хавбек перешел в итальянский клуб из «Шахтера». Срок соглашения не сообщается.
Коваленко в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Шахтер» и забил 4 мяча.
За «Аталанту» также выступают россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.
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