«Аталанта» объявила о назначении нового спортивного директора

42-летний Тони Д'Амико станет новым спортивным директором «Аталанты» с 1 июля 2022 год, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Аталанта» прекратила сотрудничество с прежним спортивным директором Джованни Сартори

С сезона-2018/19 Д'Амико занимал аналогичную должность в «Вероне».

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла в серии А 8-е место, «Верона» — 9-е.

При Сартори, который пришел в клуб из Бергамо в августе 2014 года, команда трижды становилась бронзовым призером серии А и дважды выходила в финал Кубка Италии.