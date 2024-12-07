«Аталанта» не собирается продавать Лукмана зимой

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси после победы над «Миланом» (2:1) в 15-м туре серии А рассказал о будущем нападающего Адемола Лукмана, который забил победный мяч на 87-й минуте.

«Мы не планируем ничего менять в январское трансферное окно», — приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X слова Перкасси.

В этом сезоне 27-летний нигериец забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 17 матчах.