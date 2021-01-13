«Аталанта» не продаст Гомеса топ-клубам Италии

Руководство «Аталанты» не намерено продавать форварда Алехандро Гомеса прямому сопернику в Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец хочет продолжить играть в еврокубках, однако руководство клуба из Бергамо не собирается отдавать игрока в топ-клуб Италии. Таким образом, большая вероятность переезда Гомеса в другой европейский чемпионат.

Аргентинец поссорился с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в конце 2020 года, после чего перестал появлятся в составе команды.

В текущем сезоне Гомес провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.