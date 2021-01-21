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«Аталанта» не хочет продавать Гомеса в другой итальянский клуб

16:21
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Руководство «Аталанты» сообщило агенту нападающего Алехандро Гомеса, что готово отпустить игрока, однако клуб не будет рассматривать вариант продажи бывшего капитана в другую команду из Италии, информирует Corriere dello Sport.

Аргентинец поссорился с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в конце 2020 года, после чего перестал появлятся в составе команды.

В текущем сезоне Гомес провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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