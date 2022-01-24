«Аталанта» не будет продавать Миранчука из-за трансфера Бога

Как стало известно «СЭ», полузащитник Алексей Миранчук останется в «Аталанте».

24 января клуб из Бергамо официально объявил о переходе нападающего Жереми Бога из «Сассуоло». Теперь команде нужно освободить одно место для игрока без паспорта EC в заявке.

Если словенца Йосипа Иличича не выведут из заявки по состоянию здоровья, то главный кандидат на уход — Робин Гозенс, на которого есть большой спрос в АПЛ.

Тем временем, Миранчук выбыл как минимум на две недели из-за травмы.

В нынешнем сезоне россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.