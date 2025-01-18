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Сегодня, 21:00

«Аталанта» — «Наполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Аталанта» и «Наполи» проведут матч в 21-м туре чемпионата Италии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аталанта» и «Наполи» проведут матч в 21-м туре чемпионата Италии в субботу, 18 января. Матч на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.35 мск. Кроме того, на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» игра пройдет в ретрансляции эфира федерального канала (сервисы доступны по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Аталанта» — «Наполи» можно следить в матч-центре «СЭ».

Италия. Серия А. 21-й тур
18 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Наполи

В чемпионате Италии-2024/25 «Аталанта» после 20 туров набрала 43 очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. У «Наполи» — 47 очков и первое место.

ФК Аталанта
ФК Наполи
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«Болонья» победила «Монцу» в матче серии А
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
8
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
Болонья – Монца
 3 : 1
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 - : -
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 - : -
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 - : -
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 - : -
19.01 17:00
Парма – Венеция
 - : -
19.01 20:00
Верона – Лацио
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Интер – Эмполи
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Интер

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Мойзе Кин

Фиорентина

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Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

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 15 2 2
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