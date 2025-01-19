«Наполи» обыграл «Аталанту» и продлил победную серию до шести матчей в серии А

«Наполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 3:2.

В составе неаполитанцев отличились Маттео Политано, Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку. У гостей голы на счету Матео Ретеги и Адемолы Лукмана.

«Наполи» продлил победную серию в серии А до шести матчей и с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Аталанта» с 43 очками — на третьей строчке.