«Аталанта» — «Наполи»: Миранчук попал в число запасных

«Аталанта» примет на своем поле «Наполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но начнет матч в числе запасных.

26-летний хавбек пропустил последние три игры «Аталанты» из-за повреждения приводящей мышцей бедра.

Миранчук в этом сезоне провел 15 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и отдал 4 передачи.