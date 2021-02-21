«Аталанта» победила «Наполи», Гасперини был удален. Миранчук вышел на поле во втором тайме

«Аталанта» на своем поле одержала победу над «Наполи» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев голы забили Робин Гозенс, Дуван Сапата, Луис Муриэль и Кристиан Ромеро.

За «Наполи» отличился Петр Зелиньски. Автогол на свой счет записал Гозенс.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку на 26-й минуте матча.

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Наполи» — 40 баллов и 7-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Аталанта» — «Наполи» — 4:2 (0:0)

Голы: Сапата, 52 (1:0). Зелиньски, 58 (1:1). Гозенс, 64 (2:1). Муриэль, 71 (3:1). Гозенс, 75 — в свои ворота (3:2). Ромеро, 79 (4:2).

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой, Мехле (Шутало, 90), де Рон, Фройлер (Пашалич, 78), Пессина (Паломино, 84), Гозенс, Муриэль (Миранчук, 84), Сапата (Малиновский, 90).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович (Кулибали, 78), Мариу Руй (Гулям, 78), Политано, Бакайоко, Руис, Зелиньски (Лоботка, 85), Эльмас (Инсинье, 53), Осимен.

Предупреждения: Ди Лоренцо, 6. Джимсити, 55. Гозенс, 87.

Судья: Ди Белло (Италия).

21 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».