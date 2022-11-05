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«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче лидеров серии А

Иван Шитик
Корреспондент
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5 ноября. «Аталанта» — «Наполи» — 1:2.
Фото Reuters

«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающего бергамасков Адемола Лукман, который реализовал пенальти.

Но еще до перерыва «Наполи» усилиями нападающего Виктора Осимхена и полузащитника Эльифа Эльмаса вышел вперед.

Напомним, что полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия из-за травмы пропускал эту встречу.

«Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).

Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Наполи

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
11
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
12
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
13
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
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