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«Аталанта» на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения

13:50
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«Аталанта» в своем Instagram поздравила с днем рождения полузащитника Руслана Малиновского. Сегодня, 4 мая, украинскому игроку исполняется 28 лет.

Пресс-служба итальянского клуба поздравила хавбека команды на трех языках: итальянском, украинском и английском.

Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

В этом сезоне футболист участвовал в 32 матчах серии А, забив 6 голов и сделав 10 результативных передач. «Аталанта» набрала 69 очков в 34 турах и занимает 2-е место в турнирной таблице.

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