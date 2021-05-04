«Аталанта» на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения

«Аталанта» в своем Instagram поздравила с днем рождения полузащитника Руслана Малиновского. Сегодня, 4 мая, украинскому игроку исполняется 28 лет.

Пресс-служба итальянского клуба поздравила хавбека команды на трех языках: итальянском, украинском и английском.

В этом сезоне футболист участвовал в 32 матчах серии А, забив 6 голов и сделав 10 результативных передач. «Аталанта» набрала 69 очков в 34 турах и занимает 2-е место в турнирной таблице.